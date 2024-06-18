Перечислен план действий для получения компенсации при падении дерева на машину

Чтобы минимизировать ущерб от падения на личное транспортное средство дерева, рекламного щита или какой-либо ещё конструкции, необходимо придерживаться некоторых правил. Их перечислил в беседе с RuNews24.ru преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета "Синергия" Антон Палюлин.

Сначала надо вызвать на место сотрудников правоохранительных органов. Пока они добираются до места инцидента, следует провести фотовидеофиксацию произошедшего. В случае если есть полис КАСКО, то надо позвонить в страховую. Если происшествие случилось на частной территории, то в этом случае необходимо попытаться связаться с представителем её собственника. Помимо того, нужно обеспечить доказательства, в том числе взять контактные номера у свидетелей и попросить полицейских изъять записи с камер видеонаблюдения.

В то же время собеседник издания порекомендовал проконтролировать составление органами правопорядка протокола, чтобы они туда всё внесли и ничего не забыли. Также на место происшествия необходимо вызвать экспертов, которые его осмотрят и произведут стоимостную оценку понесённого урона.

Специалист отметил, что если страховка не покрывает ущерб, то нужно определиться, в чей адрес в этом случае писать претензию, которую впоследствии отправляют заказным письмом с описью вложения. Юрист посоветовал ещё запросить в гидрометеорологической службе заключение о погодных условиях, которые могли повлиять на падение объекта на машину.

Палюлин заявил, что обращаться в суд по месту нахождения ответчика следует, если в течение 30 дней на ваш счёт не поступила денежная сумма компенсации. К исковому заявлению следует приложить полный набор имеющихся документов.

"Выигрывайте суд (лучше с помощью юриста — так будет вернее), ждите месяц с даты изготовления решения в окончательной форме. Если ответчик не обжаловал решение в апелляции (в противном случае потребуется пройти ещё апелляционную инстанцию), берите исполнительный лист в канцелярии суда. <…> Получайте компенсацию на ваш счёт", — заключил Палюлин.