Сперва проверить штрафстоянки: Юрист перечислил план действий при угоне автомобиля
Юрист Палюлин: При угоне автомобиля нужно обратиться в полицию и в страховую
Если у вас пропал автомобиль, нужно в первую очередь проверить, не увезли ли его на штрафстоянку, и только потом подозревать угонщиков, рассказал RuNews24 автоэксперт Антон Палюлин.
Для этого достаточно позвонить по номеру 112. В полиции по госномеру определят, на какую штрафстоянку отправили машину. Если авто и правда угнали, дежурный опросит вас о приметах авто и передаст ориентировку в ГАИ. После этого на место пропажи приедет наряд полиции, чтобы взять показания у владельца.
Кроме того, заявление об угоне можно написать в ближайшем полицейском участке. Для этого будут нужны паспорт и СТС. Пострадавшему нужно описать приметы автомобиля вроде потёртостей, вмятин или наклеек. После этого вы получите талон КУСП, который нужен в том числе для страховой компании. Дата, указанная в нём, станет основанием для подачи жалобы в полицию, если она будет бездействовать. Также важно получить расписку, если отдаёте правоохранителям ключи от машины и СТС. Эксперт отметил, что спустя три дня после подачи заявления в полиции обязаны выдать постановление о возбуждении уголовного дела.
Следующий шаг — обращение в страховую с заявлением на получение выплаты (если это предусмотрено полисом). Но надо успеть сделать это в течение двух дней с момента угона.
"Если вы получили страховую выплату за угон по КАСКО, а позднее машина нашлась, то страховая компания предложит вам заключить соглашение: либо вернуть страховое возмещение, либо отдать автомобиль в пользу страховой компании. Рекомендуем выбирать последний вариант, поскольку у угнанных автомобилей часто бывают перебиты VIN-номера, из-за чего становится крайне сложно их в дальнейшем реализовать. Кроме того, на краденых автомобилях могли совершаться и иные преступления", — рассказал Палюлин.
Ранее автоэксперт рассказал, что, чтобы снизить привлекательность автомобиля для угонщиков, нужно подчеркнуть его индивидуальность. Например, набить специальным устройством на разные части своей "ласточки" идентификационные номера или использовать аэрографию.