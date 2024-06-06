ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 03:32

Сперва проверить штрафстоянки: Юрист перечислил план действий при угоне автомобиля

Юрист Палюлин: При угоне автомобиля нужно обратиться в полицию и в страховую

Если у вас пропал автомобиль, нужно в первую очередь проверить, не увезли ли его на штрафстоянку, и только потом подозревать угонщиков, рассказал RuNews24 автоэксперт Антон Палюлин.

Для этого достаточно позвонить по номеру 112. В полиции по госномеру определят, на какую штрафстоянку отправили машину. Если авто и правда угнали, дежурный опросит вас о приметах авто и передаст ориентировку в ГАИ. После этого на место пропажи приедет наряд полиции, чтобы взять показания у владельца.

Кроме того, заявление об угоне можно написать в ближайшем полицейском участке. Для этого будут нужны паспорт и СТС. Пострадавшему нужно описать приметы автомобиля вроде потёртостей, вмятин или наклеек. После этого вы получите талон КУСП, который нужен в том числе для страховой компании. Дата, указанная в нём, станет основанием для подачи жалобы в полицию, если она будет бездействовать. Также важно получить расписку, если отдаёте правоохранителям ключи от машины и СТС. Эксперт отметил, что спустя три дня после подачи заявления в полиции обязаны выдать постановление о возбуждении уголовного дела.

"Доброжелательные" вымогатели: Новые схемы мошенников, на которые попадаются автомобилисты в 2024 году
"Доброжелательные" вымогатели: Новые схемы мошенников, на которые попадаются автомобилисты в 2024 году

Следующий шаг — обращение в страховую с заявлением на получение выплаты (если это предусмотрено полисом). Но надо успеть сделать это в течение двух дней с момента угона.

"Если вы получили страховую выплату за угон по КАСКО, а позднее машина нашлась, то страховая компания предложит вам заключить соглашение: либо вернуть страховое возмещение, либо отдать автомобиль в пользу страховой компании. Рекомендуем выбирать последний вариант, поскольку у угнанных автомобилей часто бывают перебиты VIN-номера, из-за чего становится крайне сложно их в дальнейшем реализовать. Кроме того, на краденых автомобилях могли совершаться и иные преступления", — рассказал Палюлин.
Рейтинг угоняемых автомобилей в 2024 году: статистика угонов от страховых компаний
Рейтинг угоняемых автомобилей в 2024 году: статистика угонов от страховых компаний

Ранее автоэксперт рассказал, что, чтобы снизить привлекательность автомобиля для угонщиков, нужно подчеркнуть его индивидуальность. Например, набить специальным устройством на разные части своей "ласточки" идентификационные номера или использовать аэрографию.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Эксплуатация автомобиля
  • Авто
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров