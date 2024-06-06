Сперва проверить штрафстоянки: Юрист перечислил план действий при угоне автомобиля

Если у вас пропал автомобиль, нужно в первую очередь проверить, не увезли ли его на штрафстоянку, и только потом подозревать угонщиков, рассказал RuNews24 автоэксперт Антон Палюлин.

Кроме того, заявление об угоне можно написать в ближайшем полицейском участке. Для этого будут нужны паспорт и СТС. Пострадавшему нужно описать приметы автомобиля вроде потёртостей, вмятин или наклеек. После этого вы получите талон КУСП, который нужен в том числе для страховой компании. Дата, указанная в нём, станет основанием для подачи жалобы в полицию, если она будет бездействовать. Также важно получить расписку, если отдаёте правоохранителям ключи от машины и СТС. Эксперт отметил, что спустя три дня после подачи заявления в полиции обязаны выдать постановление о возбуждении уголовного дела.