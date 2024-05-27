Россиянам назвали способы сделать машину неинтересной для угонщиков

Чтобы снизить привлекательность автомобиля для угонщиков, нужно подчеркнуть его индивидуальность. Например, набить специальным устройством на разные части своей "ласточки" идентификационные номера или использовать аэрографию. Такие советы россиянам дал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

"Это уже приметная машина, в тот момент, когда её будут угонять, это будет заметно, в потоке она тоже выделяется, поэтому преступники не выбирают в качестве жертвы именно такой автомобиль", — рассказал он в интервью радио Sputnik.

По его словам, автовладельцам следует быть внимательнее, чтобы не облегчать жизнь преступникам собственной беспечностью. Так, не стоит, доставая в магазине кошелёк, откладывать в сторону ключи. Облегчает возможность угона и система дистанционного запуска. Хайцеэр рекомендовал, если на вашем авто установлен бесключевой доступ, держать ключи в специальном чехле, не позволяющем сканировать код.

"Мы все смотрели фильм "Берегись автомобиля". Из него понятно, что застраховать машину — самый верный способ вернуть в случае угона если не автомобиль, то деньги", — заключил автоэксперт.