"Бросает вызов обществу": Россиянам рассказали, о какой черте водителя говорит глухая тонировка авто

По внешнему виду личного транспортного средства можно многое узнать о его владельце с точки зрения психологии. Об этом рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

"Внешний вид автомобиля может указывать на некоторые черты характера водителя. Например, если машина очень чистая, это говорит о пунктуальности и скрупулёзности владельца. Если автомобиль грязный, то для владельца, скорее всего, он является просто расхожим средством передвижения. Таким автомобилистам, как правило, всё равно, что о них подумают другие", — отметил специалист в беседе с "Газетой.ru".

При этом владельцы белых и чёрных автомобилей не хотят привлекать много внимания и выделяться из общей массы. А вот яркий цвет машин чаще выбирают молодые люди с целью быть в центре внимания окружающих. Многое о водителе может рассказать и тонировка.

"Тонировка многими воспринимается как некий признак крутизны. Как мы знаем, глухая тонировка запрещена, но некоторые водители ради неё даже готовы поступиться законом. Таким образом автомобилист бросает вызов обществу, показывая ему, что он настроен довольно агрессивно", — подытожил психотерапевт.