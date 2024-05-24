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Регион
24 мая, 08:10

Водителей в России хотят лишать прав на 1,5 года за езду с закрытыми номерами

Кабмин внёс в ГД проект о лишении прав на 1,5 года за езду со скрытыми номерами

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о лишении водительских прав на срок до полутора лет любителей прятать автомобильные номера. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.

"Предлагается усиление мер административной ответственности за административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными <...> регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путём выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления ТС на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств", — сказано в пояснительной записке.

Сейчас за езду на автомобиле без номеров или оборудованном устройством, позволяющим закрыть номер, предусмотрены штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трёх месяцев.

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Ранее Life.ru писал, что в России летние шины и услуги по "переобувке" автомобиля могут вырасти в цене на 30–50%, особенно если водитель использует премиальные марки, привозимые из Европы.

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Freepik / freepik

Андрей Бражников
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