Водителей в России хотят лишать прав на 1,5 года за езду с закрытыми номерами

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о лишении водительских прав на срок до полутора лет любителей прятать автомобильные номера. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.

"Предлагается усиление мер административной ответственности за административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными <...> регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путём выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления ТС на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств", — сказано в пояснительной записке.

Сейчас за езду на автомобиле без номеров или оборудованном устройством, позволяющим закрыть номер, предусмотрены штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трёх месяцев.