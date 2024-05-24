Водителей в России хотят лишать прав на 1,5 года за езду с закрытыми номерами
Кабмин внёс в ГД проект о лишении прав на 1,5 года за езду со скрытыми номерами
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о лишении водительских прав на срок до полутора лет любителей прятать автомобильные номера. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.
"Предлагается усиление мер административной ответственности за административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными <...> регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путём выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления ТС на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств", — сказано в пояснительной записке.
Сейчас за езду на автомобиле без номеров или оборудованном устройством, позволяющим закрыть номер, предусмотрены штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трёх месяцев.
Ранее Life.ru писал, что в России летние шины и услуги по "переобувке" автомобиля могут вырасти в цене на 30–50%, особенно если водитель использует премиальные марки, привозимые из Европы.
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