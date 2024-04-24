"Занос гарантирован": Названа главная опасность эксплуатации зимних шин летом

Автовладельцы подвергают свою жизнь нешуточной опасности, продолжая совершать поездки на машине с зимней резиной в тёплое время года. Нежелание "переобуваться" может обернуться трагичными последствиями, предостерёг автоэксперт Игорь Кацубо.

Специалист напомнил, что зимние и летние шины отличаются не только рисунком протектора, как считают многие, но и составом полимерной смеси. Резина для холодов более пластичная, так как рассчитана на минусовую температуру. Но как только столбики термометров устремляются вверх, такие колёса становятся слишком мягкими, теряя сцепные свойства.

"На жаре зимний протектор размягчается и буквально размазывается по асфальту. В результате может показаться, что отказали тормоза. Нестабильной становится устойчивость на виражах, и тогда занос гарантирован даже на сухой дороге", — пояснил Кацубо в беседе с RuNews24.