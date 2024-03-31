Летом будет поздно: Названо лучшее время для покупки шин, чтобы не попасть на деньги

Существует масса способов сохранить семейный бюджет при покупке летней резины, заявил автоэксперт Илья Ушаев. Наиболее эффективные лайфхаки он перечислил в интервью интернет-изданию Regions.

"Первое и самое главное — покупать летние шины как можно раньше, а лучше зимой. Чем дальше от тёплого времени года, тем ниже цены", — отметил специалист.

По словам Ушаева, гораздо выгоднее брать резину непопулярного типоразмера, так как на неё меньшие спрос и наценка. К примеру, если на диски 16-го радиуса изначально ставились шины 265/65, то следует присмотреться к низкопрофильным и менее распространённым 275/45. Главное, чтобы возможности и габариты транспортного средства соответствовали новой размерности, указал автоэксперт.

Третий лайфхак подразумевает выбор малоизвестных брендов. Например, в Центральной России климатические и дорожные условия не требуют от шин специфических функций — с трассой справится любая модель. Особенно стоит присмотреться в сторону китайских производителей. А если запастись ещё и дисками, экономить дважды в год получится на шиномонтаже, озвучил четвёртый совет Ушаев. Наконец, есть возможность купить подержанную резину из-за рубежа.

"У них если есть хотя бы один прокол, маленькая дырочка — это уже всё, на списание. А ведь это может быть едва ли не новая резина. Покупаем, чиним, монтируем и ездим", — резюмировал собеседник издания.