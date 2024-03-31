Летом будет поздно: Названо лучшее время для покупки шин, чтобы не попасть на деньги
Автоэксперт Ушаев: Летнюю резину выгоднее всего покупать зимой
Существует масса способов сохранить семейный бюджет при покупке летней резины, заявил автоэксперт Илья Ушаев. Наиболее эффективные лайфхаки он перечислил в интервью интернет-изданию Regions.
"Первое и самое главное — покупать летние шины как можно раньше, а лучше зимой. Чем дальше от тёплого времени года, тем ниже цены", — отметил специалист.
По словам Ушаева, гораздо выгоднее брать резину непопулярного типоразмера, так как на неё меньшие спрос и наценка. К примеру, если на диски 16-го радиуса изначально ставились шины 265/65, то следует присмотреться к низкопрофильным и менее распространённым 275/45. Главное, чтобы возможности и габариты транспортного средства соответствовали новой размерности, указал автоэксперт.
Третий лайфхак подразумевает выбор малоизвестных брендов. Например, в Центральной России климатические и дорожные условия не требуют от шин специфических функций — с трассой справится любая модель. Особенно стоит присмотреться в сторону китайских производителей. А если запастись ещё и дисками, экономить дважды в год получится на шиномонтаже, озвучил четвёртый совет Ушаев. Наконец, есть возможность купить подержанную резину из-за рубежа.
"У них если есть хотя бы один прокол, маленькая дырочка — это уже всё, на списание. А ведь это может быть едва ли не новая резина. Покупаем, чиним, монтируем и ездим", — резюмировал собеседник издания.
На фоне растущей стоимости услуг по "переобувке" автомобиля многие пытаются посетить шиномонтаж до старта сезонного спроса. Однако делать это опасно для жизни, так как замена резины до наступления допустимых климатических условий может привести к ДТП.
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