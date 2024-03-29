Спешить не стоит: Россиянам напомнили о правилах сезонного шиномонтажа

Со сменой зимней резины на летнюю лучше не торопиться, так как из-за перепадов температуры по ночам с утра на дороге ещё может образовываться наледь. Об этом в беседе с Life.ru рассказал автоэксперт Валерий Арутин.

"Как правило, массовая смена шин начинается после того, как среднесуточная температура начинает устойчиво держаться выше +7 градусов Цельсия. А вот записываться на шиномонтаж стоит заранее, чтобы провести операцию без суеты и очередей", — сообщил собеседник Лайфа.

Также эксперт "Авто.ру" рассказал о прошлогодних нововведениях в российском законодательстве, касающихся этого вопроса. Так, в 2023 году вступили в силу поправки к КоАП, запрещающие эксплуатацию зимних шипованных колёс с июня по август. В настоящее время наказание за это нарушение предполагает штраф в 500 рублей, однако инспекторы могут выписать его неограниченное количество раз даже в течение одного дня.

Помимо того, специалист подчеркнул, что круглый год ездить на зимней резине не стоит, так как повышается износ, ухудшаются тормозные характеристики транспортного средства, а также увеличивается расход топлива. Арутин отметил, что структура протектора, состоящего из большого числа ламелей, не предназначена для эффективной работы в условиях плюсовой температуры.

В то же время автоэксперт дал россиянам несколько советов, которых следует придерживаться при сезонном шиномонтаже. Одним из них является проверка покрышек на возможные дефекты, повреждения и порезы ещё до их установки на автомобиль.

"Глубина протектора летних шин должна быть не менее 1,6 мм, а лучше — не менее 3 мм. Следует проверить год выпуска шин, оптимальный срок хранения летних покрышек без эксплуатации — не более десяти лет. При постоянной езде в качестве меры предосторожности рекомендуется заменить шины, если срок службы превысил пять лет. Даже если внешне они выглядят исправно и не использовались до уровня индикатора износа рисунка протектора", — заявил Арутин, констатировав, что это правило касается и запасных шин.

В заключение эксперт напомнил, что размер шин стоит выбирать в соответствии с указаниями производителя автомобиля. По его словам, использование нестандартных шин может негативно сказаться на управляемости и комфорте, исказить показания спидометра или привести к задеванию кузова или элементов подвески.