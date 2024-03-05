Автомеханик перечислил 5 самых частых ошибок водителей весной

Зачастую водители закрывают глаза на техническое обслуживание автомобиля с приходом весны и тянут с заменой зимней резины на летнюю. Об этих и других ошибках рассказал автомеханик Вадим Стрельбицкий в беседе с "Российской газетой".

Первой ошибкой, которая затрагивает большинство проблем, возникающих с автомобилем, является пренебрежение техобслуживанием. Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" призывает как минимум два раза в год (до и после зимы) проходить эту процедуру. Это важно, поскольку во время ТО проверяется работа всех агрегатов и узлов машины, а также уровень жидкости и фильтров.

Второй ошибкой является несвоевременная замена зимней резины на летнюю. Такое промедление оказывает влияние на управляемость и безопасность транспортного средства, поскольку сцепление с дорогой происходит именно благодаря шинам.

Третья ошибка — игнорирование дорожных условий. Дорога после зимы может оказываться скользкой в некоторых местах из-за таяния снега и льда. Критическую важность представляет адаптация стиля вождения под насущные требования погоды.

Четвёртой ошибкой является пренебрежение состоянием кузова с приходом весны. Во время зимы поверхность автомобиля покрывается реагентами, которые необходимо смыть, используя специальные чистящие средства для авто.

Пятой ошибкой автомеханик назвал пренебрежительное отношение к состоянию радиатора, который во время зимы становится грязным, что может заставить двигатель перегреваться. С приходом весны следует провести очистку радиатора в автосервисе или на мойке.