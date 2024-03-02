Названы модели авто, которые появятся на российском рынке весной

Продажи автомобилей в России практически вернулись на докризисный уровень, а ушедшие западные марки оказались успешно заменены их китайскими конкурентами. Более того, постоянно расширяется и перечень доступных для автолюбителей моделей, и наступившая буквально на днях весна — не исключение.

Как пишет "За рулём", особенно интересны шесть моделей. Первая из них — импортозамещённая Lada Largus, которая теперь производится на заводе ВАЗ в Ижевске. Принципиальных изменений в знакомой россиянам машине не ожидается, кроме новой модификации на электротяге. В ней будут установлены синхронный 150-сильный электромотор с двухмодульной тяговой батареей ёмкостью 60 кВт·ч. Утверждается, что проезжать новый "ларгус" сможет 400 километров.

Далее в списке идут "китайцы". Например, GAC привезёт в нашу страну модель M8 — один из немногих в России минивэнов, который длиннее своего предшественника GN8, и вмещает три ряда сидений. Двигатель — двухлитровая турбо-"четвёрка" мощностью 231 "сила" с восьмиступенчатым "автоматом".

А у любителей Haval появится возможность приобрести новый Н3, который в Поднебесной носит название Cool Dog. Салон автомобиля выполнен продвинуто: вместо круглой шайбы управления трансмиссией имеет футуристичный селектор-рукоятку, встречавшийся в более дорогих внедорожниках. Кроме того, внутри установлены 18 динамиков JVC. По остальной технической начинке конкретики пока нет.

Также весной ожидается пополнение в модельном ряде JAC, который привезёт в Россию флагманский пикап T9. В отличие от своих младших собратьев, данный автомобиль будет предлагаться в том числе с "автоматом". А Jetour начнёт продажи T2 — яркого полноприводного кроссовера с клиренсом в 220 миллиметров. Однако в нашей стране будет доступен лишь мотор мощностью в 245 "лошадей" и семиступенчатым "роботом".

Последняя свежая "весенняя" модель на российском авторынке — DFSK ix7. Кроссовер вместил аж три ряда сидений и, в отличие от других китайских машин, очень консервативен: имеет классическую аналоговую "приборку" и обычные аппаратные кнопки вместо сенсорных. К этому прилагается полный привод и двухлитровый турбомотор мощностью в 231 "силу" с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.