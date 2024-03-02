Владельцев китайских машин в России предупредили о неожиданном штрафе

Большинство автомобилей ныне популярных в России китайских марок не имеют фаркопов и, как следствие, попросту не предназначены для буксировок прицепов. Однако владельцы некоторых моделей, например Haval Dargo, Haval H9, Tank, некоторых Changan и пикапов Great Wall, замечали, что установить, казалось бы, недостающую деталь всё-таки можно.

Однако это грозит им ответственностью, пишет "Общественная служба новостей" со ссылкой на представителя ГИБДД. Выяснилось, что обычный фаркоп на "китайце" может расцениваться как модификация конструкции транспортного средства. Это наказывается штрафом в 500 рублей.

Тем не менее на некоторые машины всё же можно установить тягово-сцепное устройство: это должно предусматриваться производителем или быть указано в сертификате одобрения типа транспортного средства (ОТТС).