Россиянам назвали 5 главных правил, чтобы подготовить автомобиль к весне

Весна постепенно вступает в свои права, а это значит, что пришло время готовить машину к весне. Этот ритуал не менее значимый, чем подготовка к зимовке. Если ваше авто всю зиму стояло в гараже или на стоянке, на это придётся потратить больше времени и сил. О главных правилах подготовки Life.ru рассказал преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко.

В результате долгого простоя зимой у машины разряжается аккумулятор, замерзают технические жидкости, быстрее происходит коррозия металлических и усадка резиновых деталей, могут возникнуть проблемы с подвеской и рулевым управлением. И вам нужно тщательно проверить все агрегаты и детали автомобиля. Если вы ездили зимой — вам будет проще. Автомобиль, как и любой механизм, любит работу и дольше служит, когда им пользуются и своевременно обращают внимание на все неполадки. Игорь Малышенко Преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения

По словам эксперта, подготовка одинакова для всех типов транспортных средств — легковушек, внедорожников, грузовиков. Вот несколько основных шагов, которые необходимо выполнить:

1. Заменить зимние шины на летние. Это самый важный шаг, так как зимняя резина предназначена для работы при низких температурах. Традиционно смена шин на летние происходит, когда среднесуточная температура превышает +7 °C.

2. Проверить тормозную систему. После зимнего периода тормозные колодки и диски могут быть изношены, поэтому необходимо проверить их состояние и при необходимости заменить.

3. Провести очистку и обслуживание системы кондиционирования, чтобы обеспечить её эффективную работу в тёплое время года.

4. Заменить масла и фильтры. После зимних месяцев данные элементы также могут быть изношены, предупреждает Малышенко.

5. Проверить подвеску и рулевое управление. Стоит не только проверить, но и провести диагностику на предмет возможных повреждений или износа.

"Самое опасное для автомобиля весной — это влага и грязь. Они могут привести к коррозии и другим проблемам с автомобилем. Поэтому важно тщательно очищать автомобиль после зимы", — заключил эксперт.