Травматолог объяснил, почему не стоит садиться за руль с бумажником в заднем кармане Травматолог Чекан посоветовал не водить авто непрерывно в течение 2–3 часов 29 февраля, 06:41 Обложка © Shutterstock

Водители, проводящие много времени за рулём, сталкиваются с болями в спине и шее. Часто эти неприятные ощущения связаны с неправильными позами или неудобным положением сиденья. Как уберечь себя от болей, даже стоя в пробке, Life.ru рассказал травматолог-ортопед Евгений Чекан.

Не водите машину с бумажником в заднем кармане: это смещает бёдра и оказывает чрезмерное давление на позвоночник. Держите ноги ровно на полу, лодыжки перед коленями. Расслабьте плечи и держите предплечья максимально параллельно земле. Евгений Чекан Ведущий специалист сети клиник "Семейная", травматолог-ортопед

Врач советует избегать длительного сидения в одной и той же позе, рекомендует перемещаться вперёд-назад и из стороны в сторону, делать перерывы каждые два-три часа. Также помогут автомобильные массажёры и другие средства, которые снижают нагрузку на позвоночный отдел. А вот в любимой позе водителей — локоть на открытое окно — лучше не сидеть.

Кроме того, обратите внимание на автомобильное сиденье — оно ни в коем случае не должно быть мягким.

Травматолог также перечислил упражнения, которые могут помочь смягчить негативное воздействие длительного вождения.

1. Остановитесь, выйдите из автомобиля и, опираясь на кузов, согнитесь в пояснице, не сгибая ног и рук, сделав глубокий вдох. 2. Расставьте ноги как можно шире. Поверните корпус к одной ноге, а затем — к другой и повторите несколько раз. 3. Наклонитесь вперёд и потянитесь кончиками пальцев к земле.

Врач рекомендует делать такие упражнения каждые два-три часа пути, и вы ощутите, как самочувствие и настроение улучшатся.

Кстати, многие водители не задумываются о заболеваниях, которым они могут быть подвержены. Тем временем ряд исследований доказывает, что приобретение автомобиля оказывает значительное влияние на физическую активность людей. Они меньше двигаются, и это несёт риски для здоровья. О распространённых недугах, которые подстерегают автомобилистов, читайте в материале Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев