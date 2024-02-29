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Травматолог объяснил, почему не стоит садиться за руль с бумажником в заднем кармане

Травматолог Чекан посоветовал не водить авто непрерывно в течение 2–3 часов

29 февраля, 06:41
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Водители, проводящие много времени за рулём, сталкиваются с болями в спине и шее. Часто эти неприятные ощущения связаны с неправильными позами или неудобным положением сиденья. Как уберечь себя от болей, даже стоя в пробке, Life.ru рассказал травматолог-ортопед Евгений Чекан.

Не водите машину с бумажником в заднем кармане: это смещает бёдра и оказывает чрезмерное давление на позвоночник. Держите ноги ровно на полу, лодыжки перед коленями. Расслабьте плечи и держите предплечья максимально параллельно земле.

Евгений Чекан

Ведущий специалист сети клиник "Семейная", травматолог-ортопед

Не водите машину с бумажником в заднем кармане: это смещает бёдра и оказывает чрезмерное давление на позвоночник. Держите ноги ровно на полу, лодыжки перед коленями. Расслабьте плечи и держите предплечья максимально параллельно земле.
Не водите машину с бумажником в заднем кармане: это смещает бёдра и оказывает чрезмерное давление на позвоночник. Держите ноги ровно на полу, лодыжки перед коленями. Расслабьте плечи и держите предплечья максимально параллельно земле.

Врач советует избегать длительного сидения в одной и той же позе, рекомендует перемещаться вперёд-назад и из стороны в сторону, делать перерывы каждые два-три часа. Также помогут автомобильные массажёры и другие средства, которые снижают нагрузку на позвоночный отдел. А вот в любимой позе водителей — локоть на открытое окно — лучше не сидеть.

Кроме того, обратите внимание на автомобильное сиденье — оно ни в коем случае не должно быть мягким.

Травматолог также перечислил упражнения, которые могут помочь смягчить негативное воздействие длительного вождения.

1. Остановитесь, выйдите из автомобиля и, опираясь на кузов, согнитесь в пояснице, не сгибая ног и рук, сделав глубокий вдох.

2. Расставьте ноги как можно шире. Поверните корпус к одной ноге, а затем — к другой и повторите несколько раз.

3. Наклонитесь вперёд и потянитесь кончиками пальцев к земле.

Врач рекомендует делать такие упражнения каждые два-три часа пути, и вы ощутите, как самочувствие и настроение улучшатся.

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Кстати, многие водители не задумываются о заболеваниях, которым они могут быть подвержены. Тем временем ряд исследований доказывает, что приобретение автомобиля оказывает значительное влияние на физическую активность людей. Они меньше двигаются, и это несёт риски для здоровья. О распространённых недугах, которые подстерегают автомобилистов, читайте в материале Life.ru.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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