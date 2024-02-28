Названы причины ажиотажа на китайские авто с пробегом в России

Автомобили из Китая продолжают каждый день пополнять российский рынок своими представителями. Однако помимо новых машин в России начался спрос на подержанные китайские авто. Самой популярной маркой среди покупателей стала Chery, затем идут Geely и Lifan. С чем связан такой спрос, рассказал автоэксперт Денис Путков в беседе с aif.ru.

"Многие интересуются китайскими автомобилями, вроде бы уже хотят заказывать, но в последний момент переключаются на что-то другое — некитайское. Довод один и тот же — боятся. И это не просто так. Многие модели уже показали себя "во всей красе", особенно зимой. В основном беда с коробками передач у Chery и их производных. У Haval свои "особенности", — говорит Путков.

Он также отметил, что подержанные китайские модели покупают только совсем свежими с заводской гарантией и делают это "не глядя", что, по мнению автоэксперта, довольно опрометчиво. А его коллега-автоэксперт, сооснователь "СтопХлам_ЦФО" Никита Бетман основной причиной такого роста популярности называет сочетание "цена – качество – комфорт".

"Люди, купившие автомобили у официального дилера или через параллельный импорт год-два назад, продавая их сейчас, не теряют в стоимости автомобиля. Продав сейчас двухлетнего "китайца" и доплатив небольшую сумму, можно пересесть на новый китайский автомобиль", — считает Бетман.

По его словам, автосалоны ввозят по параллельному импорту "годовалые" автомобили, которые составляют определённый процент продаж на вторичном рынке. Такой объём продаж подержанных китайских авто объясняется именно этим фактором, а не тем, что с машинами что-то не то. Автомобили из Китая предлагают хорошее сочетание цены, качества, комфорта и совершенствуются каждый день, считает эксперт.