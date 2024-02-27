Регион

Уведомления отключены

27 февраля, 11:15

В России выпустили первую партию автомобилей Lada Iskra

АвтоВАЗ выпустил первую опытную партию автомобилей Lada Iskra для тестирования

АвтоВАЗ выпустил на заводе в Тольятти первую опытную партию новых моделей Lada Iskra. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Партию опытных машин Lada Iskra уже выпустили на заводе в Тольятти для тестирования", — приводит РИА "Новости" слова представителя компании.

Испытания новой модели Lada Iskra в Тольятти. Видео © VK / Avtograd news

АвтоВАЗ вернул в Lada Granta важную систему
АвтоВАЗ вернул в Lada Granta важную систему

А ранее Life.ru рассказывал, что АвтоВАЗ начал производство опытной партии Lada Largus в Ижевске. Автопроизводитель планирует выпустить около 80 автомобилей до мая этого года.

Обложка ©

ТАСС / Софья Сандурская

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • АвтоВАЗ
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров