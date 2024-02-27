В России выпустили первую партию автомобилей Lada Iskra
АвтоВАЗ выпустил первую опытную партию автомобилей Lada Iskra для тестирования
АвтоВАЗ выпустил на заводе в Тольятти первую опытную партию новых моделей Lada Iskra. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Партию опытных машин Lada Iskra уже выпустили на заводе в Тольятти для тестирования", — приводит РИА "Новости" слова представителя компании.
Испытания новой модели Lada Iskra в Тольятти. Видео © VK / Avtograd news
А ранее Life.ru рассказывал, что АвтоВАЗ начал производство опытной партии Lada Largus в Ижевске. Автопроизводитель планирует выпустить около 80 автомобилей до мая этого года.
ТАСС / Софья Сандурская