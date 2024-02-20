АвтоВАЗ начал производство опытной партии Lada Largus в Ижевске

Компания "АвтоВАЗ" начала производство опытной партии машин Lada Largus на предприятии в Ижевске. До мая этого года суммарно будет выпущено около 80 автомобилей, сообщили в пресс-службе компании.

"Нашим специалистам удалось в кратчайшие сроки перенести оборудование по сборке Largus из Тольятти в Ижевск и провести пусконаладочные работы. Теперь мы приступаем к сборке опытной партии, которая суммарно до мая составит около 80 автомобилей. На них будут отработаны технологии производства полного цикла, проведено обучение персонала, а также валидированы параметры и настройки оборудования", — подчеркнул президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

До конца этой недели планируется выпустить пять коммерческих фургонов. Соколов дополнил, что в ходе сборки на новых машинах отработают технологии производства полного цикла, проведут обучение персонала и настроят оборудование. На АвтоВАЗе сообщили, что серийный выпуск машин Largus в Ижевске начнётся в мае.

В компании напомнили, что решение о переносе производства модели Largus из Тольятти на завод в Ижевск было принято летом прошлого года. Этот шаг сделан для того, чтобы высвободить мощности для производства новых моделей на платформе Vesta в 2024–2026 годах.