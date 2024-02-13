Автозавод "Москвич" готовится к переходу на сборку полного цикла

В скором времени начнётся мелкоузловая сборка автомобилей "Москвич-3" и электромобилей "Москвич-3е". Машины будут собирать из более 900 компонентов. Об этом рассказали в пресс-службе московского автозавода.

"Завод "Москвич" готовится к переходу на сборку полного цикла, включая сварку и окраску. Уже в ближайшие месяцы на заводе начнётся мелкоузловая сборка городского кроссовера "Москвич-3" и электромобиля "Москвич-3е", — приводит ТАСС слова представителя организации.

Там добавили, что на заводе уже собрали первые 50 тестовых автомобилей по технологии мелкой узловой сборки. Весь процесс производства транспорта будет происходить на заводе "Москвич". Вместе с этим увеличится количество комплектующих, из которых производится авто, — с 50 до более чем 900. В пресс-службе автозавода пояснили, что переход на мелкоузловую сборку позволит усилить контроль над входящим качеством комплектующих, а сборка машин поднимется на ещё более высокий уровень.

Кроме того, с переходом на собственную окраску у кроссовера "Москвич-3" появится дополнительная опция — двухцветный кузов. Верхняя часть машины может быть окрашена в чёрный цвет, а нижняя — в любой из пяти цветов линейки.