Бренд Haval обновил логотип
Автомобильный концерн Great Wall Motor в РФ показал новый логотип бренда Haval
Китайский автомобильный концерн Great Wall Motor представил в России обновлённый логотип марки Haval. Об этом сообщает пресс-служба компании в России.
Бренд Haval обновил логотип. Видео © Telegram / Haval Russia
"Без изменений нет прогресса. Мы чётко понимаем это и стараемся смотреть на всё под разными углами. Так появился наш новый логотип, который в полной мере передаёт характер и принципы Haval: инновации, доверие и стремление к будущему", — заявили в компании.
Теперь название марки представлено в чёрном цвете. Буквы составлены из многоугольников и лишились наклона. Первой серийной моделью в России с новым логотипом станет кроссовер Jolion — поступит в продажу в феврале.
Ранее Life.ru писал, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе увеличились на 77,3%. Дилерам в этом месяце удалось продать более 22,2 тысячи новых отечественных машин Lada. Также в топ вошли иномарки китайских брендов Haval (9620 машин), Geely (8998) и Chery (8801).
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