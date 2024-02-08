Регион

Уведомления отключены

8 февраля, 10:54

Бренд Haval обновил логотип

Автомобильный концерн Great Wall Motor в РФ показал новый логотип бренда Haval

Китайский автомобильный концерн Great Wall Motor представил в России обновлённый логотип марки Haval. Об этом сообщает пресс-служба компании в России.

Бренд Haval обновил логотип. Видео © Telegram / Haval Russia

"Без изменений нет прогресса. Мы чётко понимаем это и стараемся смотреть на всё под разными углами. Так появился наш новый логотип, который в полной мере передаёт характер и принципы Haval: инновации, доверие и стремление к будущему", — заявили в компании.

Теперь название марки представлено в чёрном цвете. Буквы составлены из многоугольников и лишились наклона. Первой серийной моделью в России с новым логотипом станет кроссовер Jolion — поступит в продажу в феврале.

Эксперт раскрыл, как быстро гниют китайские кроссоверы
Эксперт раскрыл, как быстро гниют китайские кроссоверы

Ранее Life.ru писал, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе увеличились на 77,3%. Дилерам в этом месяце удалось продать более 22,2 тысячи новых отечественных машин Lada. Также в топ вошли иномарки китайских брендов Haval (9620 машин), Geely (8998) и Chery (8801).

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров