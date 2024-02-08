Китайский автомобильный концерн Great Wall Motor представил в России обновлённый логотип марки Haval. Об этом сообщает пресс-служба компании в России.

Бренд Haval обновил логотип. Видео © Telegram / Haval Russia

"Без изменений нет прогресса. Мы чётко понимаем это и стараемся смотреть на всё под разными углами. Так появился наш новый логотип, который в полной мере передаёт характер и принципы Haval: инновации, доверие и стремление к будущему", — заявили в компании.

Теперь название марки представлено в чёрном цвете. Буквы составлены из многоугольников и лишились наклона. Первой серийной моделью в России с новым логотипом станет кроссовер Jolion — поступит в продажу в феврале.