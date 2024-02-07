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7 февраля, 10:42

АвтоВАЗ нашёл нового поставщика подушек безопасности для Lada Vesta и Granta

АвтоВАЗ нашёл нового поставщика подушек безопасности для автомобилей Lada Vesta и Lada Granta. Об этом сообщает пресс-служба отечественного концерна.

"С 7 февраля 2024 года все Lada Vesta, сходящие с конвейера, оснащаются двумя подушками безопасности. По завершении цикла необходимых испытаний и калибровок возвращение подушки безопасности водителя на Lada Granta произойдёт до конца февраля 2024 года, а переднего пассажира — в марте", — говорится в сообщении.

Предыдущий поставщик подушек безопасности, как известно, отказался отгружать комплектующие в связи с западными санкциями. На этом фоне АвтоВАЗ выпустил ограниченную партию более доступных Vesta и Granta, у которых нет этих элементов системы безопасности. Это было сделано для сохранения бесперебойного производства и занятости сотрудников, отмечали тогда в самом концерне. Кто же стал новым "надёжным поставщиком подушек безопасности", в АвтоВАЗе раскрывать пока не стали. Глава предприятия Максим Соколов лишь добавил, что сейчас также ведутся активные работы по оснащению подушками безопасности моделей Legend и Travel.

А ранее Life.ru сообщал, что российские дилеры получили самую дорогую версию Lada Vesta. Цена новинки составляет от 2 350 900 рублей (комплектация Black от 2 380 900 рублей).

АвтоВАЗ начнёт поставлять машины Lada в Иран в 2024 году
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Сайт АвтоВАЗа

Наталья Исакова
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