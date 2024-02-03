Регион

Уведомления отключены

3 февраля, 14:19

Российские дилеры получили самую дорогую версию Lada Vesta

"За рулём": Универсалы Lada Vesta SW Sportline поступили к дилерам АвтоВАЗа

Lada Vesta SW Sportline. Обложка © VK / LADA

Lada Vesta SW Sportline. Обложка © VK / LADA

Долгожданные спортивные универсалы Lada Vesta SW Sportline поступили к дилерам АвтоВАЗа. Об этом сообщает сайт "За рулём".

У Lada Vesta SW Sportline двигатель объёмом 1,6 литра, мощность 118 лошадиных сил и пятиступенчатая механическая коробка передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, а время разгона до сотни – 10,9 секунды. Цвета кузова представлено только два: белый и чёрный. Цена новинки составляет от 2 350 900 рублей (комплектация Black от 2 380 900 рублей).

Комплектация Black отличается чёрной окраской таких деталей, как диски колёс, молдинги переднего бампера, накладки решётки радиатора, крышка багажника и спойлер на нём. На сегодняшний день Lada Vesta SW Sportline является самой дорогой моделью АвтоВАЗа.

В АвтоВАЗе рассказали, когда и где начнутся продажи машин под новым брендом
В АвтоВАЗе рассказали, когда и где начнутся продажи машин под новым брендом

Ранее Life.ru писал, что АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак в форме Х, а также представил эмблему нового бренда. Предполагается, что под ним компания будет выпускать различные товары, в том числе и автомобили.

Наталья Исакова
  • Новости
  • АвтоВАЗ
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров