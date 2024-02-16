АвтоВАЗ вернул в Lada Granta важную систему
АвтоВАЗ запустил производство Lada Granta c встроенной системой EnjoY Pro
Lada Granta. Обложка © ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев
АвтоВАЗ вернул мультимедийную систему EnjoY Pro в Lada Granta, встраивать её будут в седаны и лифтбеки комплектации #Club. Производство уже возобновили, но стоимость ещё не раскрывается, сообщили в пресс-службе предприятия.
"LADA EnjoY Pro интегрирована в электронную архитектуру автомобиля, адаптирована для типовых пользовательских сценариев: выводит на экран изображение камеры заднего вида, автоматически выключает звук при движении задним ходом", — уточнили в компании.
Отмечается, что система поддерживает платформу "Яндекс.Авто". В неё входят: навигатор, музыка, заправки, браузер и виртуальный ассистент, поэтому ею можно управлять не только через экран, но и с помощью голоса. Программа выводит на экран изображение с камер заднего вида, а также выключает звук во время движения назад. Кроме того, LADA EnjoY Pro анализирует предпочтения пользователя, предлагая привычные маршруты движения и музыкальную подборку.
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