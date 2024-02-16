АвтоВАЗ вернул в Lada Granta важную систему

АвтоВАЗ вернул мультимедийную систему EnjoY Pro в Lada Granta, встраивать её будут в седаны и лифтбеки комплектации #Club. Производство уже возобновили, но стоимость ещё не раскрывается, сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что система поддерживает платформу "Яндекс.Авто". В неё входят: навигатор, музыка, заправки, браузер и виртуальный ассистент, поэтому ею можно управлять не только через экран, но и с помощью голоса. Программа выводит на экран изображение с камер заднего вида, а также выключает звук во время движения назад. Кроме того, LADA EnjoY Pro анализирует предпочтения пользователя, предлагая привычные маршруты движения и музыкальную подборку.