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16 февраля, 13:36

АвтоВАЗ вернул в Lada Granta важную систему

АвтоВАЗ запустил производство Lada Granta c встроенной системой EnjoY Pro

Lada Granta. Обложка © ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев

Lada Granta. Обложка © ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев

АвтоВАЗ вернул мультимедийную систему EnjoY Pro в Lada Granta, встраивать её будут в седаны и лифтбеки комплектации #Club. Производство уже возобновили, но стоимость ещё не раскрывается, сообщили в пресс-службе предприятия.

"LADA EnjoY Pro интегрирована в электронную архитектуру автомобиля, адаптирована для типовых пользовательских сценариев: выводит на экран изображение камеры заднего вида, автоматически выключает звук при движении задним ходом", — уточнили в компании.

Отмечается, что система поддерживает платформу "Яндекс.Авто". В неё входят: навигатор, музыка, заправки, браузер и виртуальный ассистент, поэтому ею можно управлять не только через экран, но и с помощью голоса. Программа выводит на экран изображение с камер заднего вида, а также выключает звук во время движения назад. Кроме того, LADA EnjoY Pro анализирует предпочтения пользователя, предлагая привычные маршруты движения и музыкальную подборку.

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Александра Мышляева
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