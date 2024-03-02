От 18 дюймов и выше: Россиянам рассказали, что происходит с ценами на отечественные и импортные покрышки

За год в России премиальная резина для легковых автомобилей подорожала на 34%, а стоимость шин бюджетной линейки, наоборот, хоть и не незначительно, но снизилась. Автомобильный журналист Пётр Баканов рассказал, что российские шинные заводы прежде всего ориентировались на дешёвые модели покрышек массового сегмента.

Если говорить о серьёзных размерах резины — от 18 дюймов и выше, то речь идёт о каких-либо проверенных брендах, большинство из которых привозят из других стран.

"Всё это ведёт к тому, что подобная продукция дешеветь не будет — только дорожать. Исключения могут составить залежавшиеся на складах экземпляры 2022 года выпуска", — пояснил автоэксперт в беседе с телеканалом "360".

По словам Баканова, отечественные заводы при выпуске покрышек в большинстве случаев нацелены на массовый сегмент, особенно это касается размеров до 18 дюймов. Именно такую резину используют чаще всего. Таким образом, отечественная продукция может ещё больше подешеветь.

Приблизительно с апреля автомобилисты начнут "переобуваться". Поэтому если в мае покупать зимнюю резину, то тогда можно рассчитывать на какую-то скидку. Летняя резина будет более востребованной и, скорее всего, цены на неё будут расти, резюмировал журналист.