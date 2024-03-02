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2 марта, 08:03

От 18 дюймов и выше: Россиянам рассказали, что происходит с ценами на отечественные и импортные покрышки

Автоэксперт Баканов: Премиальная резина для легковых авто подорожала на 34%

Обложка © Freepik / standret

Обложка © Freepik / standret

За год в России премиальная резина для легковых автомобилей подорожала на 34%, а стоимость шин бюджетной линейки, наоборот, хоть и не незначительно, но снизилась. Автомобильный журналист Пётр Баканов рассказал, что российские шинные заводы прежде всего ориентировались на дешёвые модели покрышек массового сегмента.

Если говорить о серьёзных размерах резины — от 18 дюймов и выше, то речь идёт о каких-либо проверенных брендах, большинство из которых привозят из других стран.

"Всё это ведёт к тому, что подобная продукция дешеветь не будет — только дорожать. Исключения могут составить залежавшиеся на складах экземпляры 2022 года выпуска", — пояснил автоэксперт в беседе с телеканалом "360".

По словам Баканова, отечественные заводы при выпуске покрышек в большинстве случаев нацелены на массовый сегмент, особенно это касается размеров до 18 дюймов. Именно такую резину используют чаще всего. Таким образом, отечественная продукция может ещё больше подешеветь.

Приблизительно с апреля автомобилисты начнут "переобуваться". Поэтому если в мае покупать зимнюю резину, то тогда можно рассчитывать на какую-то скидку. Летняя резина будет более востребованной и, скорее всего, цены на неё будут расти, резюмировал журналист.

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Ранее были названы причины ажиотажа на китайские авто с пробегом в России. Помимо новых машин в России начался спрос на подержанные китайские авто. О самых популярных среди покупателей рассказал эксперт.

Евгения Мосс
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