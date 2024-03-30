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Летние шины и услуги по "переобувке" в России подорожают на 30–50%

30 марта, 08:23
В России может подорожать летняя резина. Обложка © freepik / standret

В России может подорожать летняя резина. Обложка © freepik / standret

В России летние шины и услуги по "переобувке" автомобиля могут вырасти в цене на 30–50%, особенно если водитель использует премиальные марки, привозимые из Европы. Об этом пишет "SHOT ПРОВЕРКA".

Эксперты полагают, что больше всего подорожание коснётся таких брендов, как Nokian, Pirelli и Bridgestone. Причина кроется в логистических трудностях. Поэтому за четыре колеса придётся выложить порядка 50 тысяч рублей. При этом доставка будет осуществляться, скорее всего, через Турцию, а значит, комплект резины может приехать к автовладельцу только через полгода и не успеть к летнему сезону.

Отечественные марки вроде Cordiant или Kama сейчас достигают в цене 20 тысяч рублей. Это на порядок дешевле, но ажиотажный спрос может подстегнуть и их стоимость, цены вполне могут вырасти на 50%.

Спешить не стоит: Россиянам напомнили о правилах сезонного шиномонтажа
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Ранее Life.ru писал, что нужно заранее приобрести летнюю резину, чтобы подготовить автомобиль к тёплому времени года. Также следует проверить состояние подвески, силового агрегата и радиаторов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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