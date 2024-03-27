Автомобилистам посоветовали покупать летнюю резину уже сейчас

Чтобы подготовить автомобиль к тёплому времени года, нужно заранее приобрести летнюю резину, дабы не стоять в весенних очередях, рассказал телеканалу "360" автоэксперт, вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

"Потом нужно приехать на станцию ТО (технического обслуживания. — Прим.Life.ru), проверить состояние подвески и силового агрегата. Всё-таки летом скорость выше, если что-то сломается, то будет неприятно. Необходимо проверить радиаторы, в течение зимы они забиваются, а потом перегреваются. Снимите утеплитель с капота, у кого есть. В остальном — мойте машину чаще, и она ответит вам улыбкой", — пояснил Хайцеэр.

У автомобиля, который длительный период стоял без движения, перед поездкой стоит проверить состояние подвески и аккумулятора. Кроме того, нужно убедиться, что в кондиционере хватает фреона.