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5 апреля, 18:15

Автомобилистам назвали идеальную температуру для смены зимней резины на летнюю

В "Автодоре" рассказали, при какой температуре менять зимнюю резину на летнюю

Российским автомобилистам следует озаботиться вопросом смены зимней резины на летнюю лишь при стабилизации среднесуточной температуры на уровне более чем 7 градусов выше нуля, сообщили в "Автодоре". Там подчеркнули, что главное в данном вопросе — не торопиться.

В "Автодоре" рассказали, при какой температуре нужно "переобувать" свой автомобиль. Видео © Telegram / Автодор

"Весенняя погода непредсказуема. В любой момент солнце и тепло могут смениться снегопадом и заморозками", говорится в сообщении пресс-службы госкомпании.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявлял, что москвичам лучше не "переобувать" свои автомобили раньше 10 апреля. По его словам, "рецидивы холода" ещё вполне могут посетить столицу.

Москвичам посоветовали пока "не переобувать" авто из-за грядущих заморозков

Москвичам посоветовали пока "не переобувать" авто из-за грядущих заморозков

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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