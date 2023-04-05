Автомобилистам назвали идеальную температуру для смены зимней резины на летнюю

Российским автомобилистам следует озаботиться вопросом смены зимней резины на летнюю лишь при стабилизации среднесуточной температуры на уровне более чем 7 градусов выше нуля, сообщили в "Автодоре". Там подчеркнули, что главное в данном вопросе — не торопиться.

В "Автодоре" рассказали, при какой температуре нужно "переобувать" свой автомобиль. Видео © Telegram / Автодор

"Весенняя погода непредсказуема. В любой момент солнце и тепло могут смениться снегопадом и заморозками", — говорится в сообщении пресс-службы госкомпании.