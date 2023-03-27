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27 марта, 09:26

Синоптик раскрыл, с какого числа московским водителям можно начинать менять резину

Синоптик Тишковец призвал москвичей не переобувать автомобили раньше 10 апреля

<p>Обложка © ТАСС / Егор Алеев</p>

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец призвал столичных автомобилистов не спешить с переобуванием автомобилей на летнюю резину. По его словам, до 10 апреля ещё возможно незначительное похолодание.

"Я думаю, что рецидивы холода ещё будут, на этой неделе не последняя волна. В первой декаде апреля погода вновь себя поведёт очень неустойчиво, с высокой вероятностью понижение температуры до околонулевых значений или даже со слабыми заморозками", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По его словам, конец первой декады апреля — самое оптимальное время для того, чтобы сменить резину. Особенно, подчеркнул Тишковец, это касается тех, кто запланировал до этого времени поездки на юг и по европейской части России. В этих регионах в ближайшие дни похолодает, а в Черноземье, на Нижнем Дону и вовсе ожидаются снегопады, предупредил синоптик.

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Максим Плетнёв
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