Синоптик раскрыл, с какого числа московским водителям можно начинать менять резину

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец призвал столичных автомобилистов не спешить с переобуванием автомобилей на летнюю резину. По его словам, до 10 апреля ещё возможно незначительное похолодание.

"Я думаю, что рецидивы холода ещё будут, на этой неделе не последняя волна. В первой декаде апреля погода вновь себя поведёт очень неустойчиво, с высокой вероятностью понижение температуры до околонулевых значений или даже со слабыми заморозками", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По его словам, конец первой декады апреля — самое оптимальное время для того, чтобы сменить резину. Особенно, подчеркнул Тишковец, это касается тех, кто запланировал до этого времени поездки на юг и по европейской части России. В этих регионах в ближайшие дни похолодает, а в Черноземье, на Нижнем Дону и вовсе ожидаются снегопады, предупредил синоптик.