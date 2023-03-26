Автоэксперт рассказал, для кого особо опасен непрогретый асфальт

Мотосезон в российских регионах, как правило, стартует в апреле, поэтому тот факт, что мотоциклисты в этом году стали появляться на дорогах уже в середине марта, провоцирует высокий риск ДТП. Такое мнение высказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

В интервью радио Sputnik он отметил, что пока нет устойчивого тепла, при котором шины и асфальт достаточно прогреты. Сейчас тормозной путь сложно прогнозировать, мотоцикл хуже поддаётся управлению и проявляет меньшую устойчивость при движении. По словам эксперта, мотоциклистам не мешало бы дождаться тёплой погоды.

"Я бы рекомендовал мотоциклистам пока не выезжать на дороги, ещё слишком рано. Но людей сложно сдержать, поэтому автомобилистам рекомендую быть более чем внимательными. Следует смотреть в зеркала заднего и бокового вида, не совершать резких манёвров и перестроений. Надо не только о своей безопасности думать. Помните, что мотоциклист на дороге максимально уязвим, столкновение с автомобилем почти всегда фатально для него", — сказал Хайцеэр.