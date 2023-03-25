Россияне стали реже погибать в "пьяных" ДТП

В России за последний год сократилось число погибших в результате ДТП с пьяными водителями. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России, данный показатель снизился на 7,9% за 2022 год.

"По итогам прошлого года количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения снизилось на 8,2% и составило 14 428. В этих происшествиях погибло 3560 человек, что на 7,9% меньше, чем годом ранее. Количество ДТП с водителями, у которых было установлено состояние опьянения, сократилось на 8,3%", — отметили в ведомстве.

Уменьшилось на дорогах и количество аварий, в которых водители отказывались от дальнейшего медицинского освидетельствования. Снизилось также число водителей, которые садились за руль в нетрезвом состоянии. Всего за прошлый год было зафиксировано 535 тыс. подобных случаев. В ведомстве также напомнили о недопустимости пьяного вождения и подчеркнули, что сотрудники ГИБДД ежедневно проводят рейды, необходимые для выявления нарушителей.