Москвичам посоветовали пока "не переобувать" авто из-за грядущих заморозков
Метеоролог Позднякова предостерегла водителей в Москве от ранней замены резины
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова назвала водителям лучший период для замены резины на авто. По её словам, это делать пока ещё рано, ведь впереди москвичей ждут осадки в виде мокрого снега и заморозки.
"Говорить о смене резины пока что рано, потому что 30 и 31 марта у нас будут наблюдаться осадки в виде дождя и мокрого снега. И температура в ночные часы будет отрицательной", — приводит её слова РИА "Новости".
А ранее Лайф рассказывал, как оживить своего железного коня после зимнего простоя. В первую очередь владельцам авто нужно проверить колёса, которые могли спуститься из-за длительной стоянки на морозе. Также следует осмотреть все стыки кузова, где скапливается грязь, на предмет наличия ржавчины.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов