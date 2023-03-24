Москвичам посоветовали пока "не переобувать" авто из-за грядущих заморозков

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова назвала водителям лучший период для замены резины на авто. По её словам, это делать пока ещё рано, ведь впереди москвичей ждут осадки в виде мокрого снега и заморозки.

"Говорить о смене резины пока что рано, потому что 30 и 31 марта у нас будут наблюдаться осадки в виде дождя и мокрого снега. И температура в ночные часы будет отрицательной", — приводит её слова РИА "Новости".