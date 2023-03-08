Автоэксперт рассказал, как оживить машину после зимнего простоя

Автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с изданием "Вечерняя Москва" рассказал, как правильно привести машину в порядок после зимнего простоя. Прежде всего, по словам специалиста, необходимо проверить колёса, ведь из-за длительной стоянки на морозе они могли попросту спуститься. Далее нужно осмотреть все стыки кузова, где скапливается грязь, так как возможно появление ржавчины.

"Если очаги небольшие, то можно просто чуть-чуть подкрасить. Можно с этим вопросом на обычную мойку заехать — там обычно рады помочь за скромную сумму. Если говорить о полном антикоре, то это будет стоить тысяч 20–25", — пояснил эксперт.

Вместе с тем Колодочкин посоветовал помыть и пропылесосить авто перед первым выездом, а также протереть ветровое стекло, чтобы видимость стала лучше, так как за время простоя оно могло помутнеть. Он также напомнил, что современные машины даже в состоянии покоя всё равно потребляют ток, поэтому не исключено, что может понадобиться замена или зарядка аккумулятора. Если автомобилист боится садиться за руль зимой, то специалист рекомендует возобновлять поездки в апреле, когда уже можно будет переобуться на летнюю резину.