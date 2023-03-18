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18 марта, 11:30

Ни хао, переобувай: Россияне на Rolls-Royce и Porsche массово переходят на китайские шины

Владельцы люксовых авто в России стали переобуваться в китайские дешёвые шины

<p>Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/49306" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обложка © SHOT

Российские владельцы люксовых и премиальных авто нашли выход из ситуации с дорогими комплектующими и стали "переобуваться" в китайские шины. В этом году их импорт вырос уже почти в 1,5 раза, пишет SHOT.

Из-за дополнительных затрат для ввоза по параллельному импорту цены на летние шины в преддверии сезона увеличились почти в два раза, а где-то рост стоимости составил и более 60%. На помощь автовладельцам пришли китайские компании, которые продают шины не поштучно, а даже килограммами. Так что, приезжая в шиномонтажку, многие ВИП-клиенты на Rolls-Royce, BMW и Porsche, услышав о довольно дешёвой и неплохой по качеству альтернативе, делают выбор не в пользу мировых брендов.

По данным опрошенных SHOT экспертов, за первое полугодие 2022 года импорт китайских шин вырос на 45%, и если тенденция сохранится, то резина из КНР заполнит отечественный рынок почти полностью. В таком случае рынок между собой будут делить 6-7 китайских брендов с качеством западных.

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Ранее Лайф рассказывал, что немецкая компания Volkswagen намерена заблокировать серый импорт своих автомобилей из Китая в Россию. Раньше по "налаженным торговым" путям продавали подержанные машины, однако теперь додумались поставлять и новые авто.

Николь Вербер
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