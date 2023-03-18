Ни хао, переобувай: Россияне на Rolls-Royce и Porsche массово переходят на китайские шины

Российские владельцы люксовых и премиальных авто нашли выход из ситуации с дорогими комплектующими и стали "переобуваться" в китайские шины. В этом году их импорт вырос уже почти в 1,5 раза, пишет SHOT.

Из-за дополнительных затрат для ввоза по параллельному импорту цены на летние шины в преддверии сезона увеличились почти в два раза, а где-то рост стоимости составил и более 60%. На помощь автовладельцам пришли китайские компании, которые продают шины не поштучно, а даже килограммами. Так что, приезжая в шиномонтажку, многие ВИП-клиенты на Rolls-Royce, BMW и Porsche, услышав о довольно дешёвой и неплохой по качеству альтернативе, делают выбор не в пользу мировых брендов.

По данным опрошенных SHOT экспертов, за первое полугодие 2022 года импорт китайских шин вырос на 45%, и если тенденция сохранится, то резина из КНР заполнит отечественный рынок почти полностью. В таком случае рынок между собой будут делить 6-7 китайских брендов с качеством западных.