Россиянам рассказали, как правильно подготовить автомобиль к лету

Подготовка машины к летнему сезону подразумевает не только замену шин по сезону, но и много других обязательных процедур. На что обратить внимание, рассказывается в материале Ura.ru.

Так, первым делом автоэксперты рекомендуют заменить омыватель и щётки стеклоочистителей. Летний омыватель дешевле зимнего и обычно приятно пахнет, его вообще можно заменить на обычную воду. Кроме того, перед летним сезоном необходимо очистить воздушный и салонный фильтры. В частности, эта процедура позволит улучшить качество воздуха, поступающего внутрь двигателя, что отразится на работе вашего "железного коня".

"После зимы в проверке нуждается уровень хладагента в кондиционере автомобиля. Низкий уровень хладагента не позволяет эффективно охлаждать воздух в салоне, а также заставляет мотор кондиционера работать на полную мощность, что приводит к его повышенному износу", — говорится в материале.

Также нужно помнить, что в жаркую погоду тормозная система испытывает дополнительную нагрузку, так как сама по себе выделяет много тепла. Поэтому весной нужно обязательно проверить её исправность. Доливать тормозную жидкость не рекомендуется. Нужно полностью слить старый состав, а затем залить новый. Проверить следует и ходовую часть автомобиля. К примеру, когда едете по ровной дороге, послушайте, нет ли посторонних стуков или скрипов. Если слышно что-то необычное, то лучше заехать в сервис.

А ещё при подготовке к лету стоит обратить особое внимание на ресурс ремней, состояние патрубков, лампочек, прокладок, наличие потёков технологических жидкостей, также рекомендуется очистить поверхность радиатора охлаждения.