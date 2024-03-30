Водителям объяснили, когда сменить зимнюю резину на летнюю и как избежать штрафа

С каждым днём на улице всё меньше снега, погода радует плюсовыми температурами. Автовладельцы начинают задумываться о "переобувке" своих машин. Когда это лучше сделать и где купить качественную резину, рассказал URA.RU.

Когда нужно менять резину? По словам специалистов, менять резину на летнюю нужно, когда среднесуточная температура воздуха будет +5. В такую погоду шины имеют хорошее сцепление с дорогой, что делает движение более безопасным. Кроме того, таким образом водитель экономит на бензине, так как летние покрышки легче зимних.

На юге России местные власти могут запретить использование зимних шин с марта по ноябрь. На севере зимние покрышки могут использоваться круглогодично, но по общему правилу Таможенного союза на "шипах" запрещается ездить с июня по август, а всесезонную резину можно использовать круглый год.

Также правила Таможенного союза гласят, что замена зимних на летние шины должна производиться в течение трёх переходных месяцев, однако о точных сроках там не сказано. За нарушение требования о смене резины водителя могут оштрафовать по ст. 12.5 КоАП на 500 рублей. Такое постановление вступило в силу 1 сентября 2023 года.

Как выбрать резину? Чтобы правильно выбрать подходящие летние шины, нужно ориентироваться на инструкцию по эксплуатации машины. Табличка с размерами покрышек может быть приклеена в проёме водительской двери, а также на люке бензобака. Там указаны все необходимые параметры.

Где купить шины? Выгоднее всего покупать покрышки в интернет-магазине с доставкой, но там можно нарваться на брак. Лучше всего приобрести их в специальных торговых точках. При покупке стоит обращать внимание на дату изготовления, где первые две цифры — это порядковый номер недели года, а вторые две — год выпуска.