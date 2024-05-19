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19 мая, 10:59

Названы самые угоняемые автомобили в России

Autonews.ru: Hyundai и Kia названы самыми угоняемыми в России автомобилями

В текущем году число угонов в России по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросло в три раза, сообщает Autonews.ru, ссылаясь на данные страховой компании "Совкомбанк". А самыми угоняемыми автомобилями стали корейские Hyundai и Kia.

Согласно данным экспертов, модели Hyundai Palisade, H1, Santa Fe, Tucson, Kia Seltos оказались среди наиболее угоняемых. Кроме того, в перечень вошли Lada, Toyota, Mercedes-Benz, Mitsubishi и Nissan. Главным местом, где чаще всего совершаются угоны, названы парковки придомовых территорий. Также немало машин похищаются в момент передачи их владельцем по договору аренды. По информации страховщиков, наибольшее количество угонов происходит в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Ингушетии, Карелии, а также Кабардино-Балкарии.

А ранее Life.ru писал, что в Россию в этом году привезут китайский внедорожник Tank 700. По данным СМИ, автомобиль будет представлен в двух версиях: как с бензиновым двигателем, так и с гибридной силовой установкой.

Появились фото салона нового большого кроссовера "Москвич 8"
Появились фото салона нового большого кроссовера "Москвич 8"
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TACC / URA.RU / Natalia Chernohatova

Наталья Исакова
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