Названы самые угоняемые автомобили в России

В текущем году число угонов в России по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросло в три раза, сообщает Autonews.ru, ссылаясь на данные страховой компании "Совкомбанк". А самыми угоняемыми автомобилями стали корейские Hyundai и Kia.

Согласно данным экспертов, модели Hyundai Palisade, H1, Santa Fe, Tucson, Kia Seltos оказались среди наиболее угоняемых. Кроме того, в перечень вошли Lada, Toyota, Mercedes-Benz, Mitsubishi и Nissan. Главным местом, где чаще всего совершаются угоны, названы парковки придомовых территорий. Также немало машин похищаются в момент передачи их владельцем по договору аренды. По информации страховщиков, наибольшее количество угонов происходит в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Ингушетии, Карелии, а также Кабардино-Балкарии.