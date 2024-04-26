Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 08:25

В Россию привезут китайский Tank 700

СМИ: В 2024 году в России появится китайский внедорожник Tank 700

В этом году в России должен появиться китайский внедорожник Tank 700. Обложка © ТАСС / Visual China Group / VCG

В этом году в России должен появиться китайский внедорожник Tank 700. Обложка © ТАСС / Visual China Group / VCG

В этом году китайская автомобилестроительная компания Great Wall планирует привезти в Россию внедорожник Tank 700, который был представлен на Пекинском международном автосалоне. Об этом рассказал исполнительный директор дочерней компании Great Wall "Хавейл Мотор Рус" Андрей Акифьев.

"Tank 700 будет представлен в России в двух версиях: как с бензиновым двигателем, так и с гибридной силовой установкой", — цитирует его РИА "Новости".

В свою очередь в пресс-службе Haval уточнили, что поставки модели начнутся уже в этом году. Сейчас в продаже в России, согласно сайту бренда, представлены два варианта внедорожника Tank — это модели 500 и 300.

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнёт собирать китайские авто в мае
Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнёт собирать китайские авто в мае

Ранее стало известно, что в России новый Nissan X-Trail можно купить почти за 4 миллиона рублей. Комплектации не уточняются, но даже у самого базового варианта двухцветный кожаный салон, приборная панель с крупным дисплеем, мультимедиа с тачскрином, кожаный мультируль, кнопка запуска двигателя и многое другое.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Китай
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров