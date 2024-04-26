В Россию привезут китайский Tank 700
СМИ: В 2024 году в России появится китайский внедорожник Tank 700
В этом году в России должен появиться китайский внедорожник Tank 700. Обложка © ТАСС / Visual China Group / VCG
В этом году китайская автомобилестроительная компания Great Wall планирует привезти в Россию внедорожник Tank 700, который был представлен на Пекинском международном автосалоне. Об этом рассказал исполнительный директор дочерней компании Great Wall "Хавейл Мотор Рус" Андрей Акифьев.
"Tank 700 будет представлен в России в двух версиях: как с бензиновым двигателем, так и с гибридной силовой установкой", — цитирует его РИА "Новости".
В свою очередь в пресс-службе Haval уточнили, что поставки модели начнутся уже в этом году. Сейчас в продаже в России, согласно сайту бренда, представлены два варианта внедорожника Tank — это модели 500 и 300.
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