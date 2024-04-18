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18 апреля, 09:17

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнёт собирать китайские авто в мае

Автомобильный завод, занимающийся выпуском китайских автомобилей, начнёт свою работу в мае текущего года на бывшей площадке фабрики Mercedes-Benz. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

"Мерседес" с мая начинает работать, сойдут новые автомобили китайского производства. Уверен, что по качеству, как мы с вами убедились, они ничем не уступают", — рассказал Воробьёв.

Названы причины ажиотажа на китайские авто с пробегом в России
Названы причины ажиотажа на китайские авто с пробегом в России

Ранее автозаводы Hyundai и Nissan в Петербурге возобновили производство под другими названиями. Теперь они будут называться "Автомобильный завод АГР" и "Автозавод Санкт-Петербург". Считается, что такая мера окажет помощь отечественным автопроизводителям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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