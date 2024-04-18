Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнёт собирать китайские авто в мае
Автомобильный завод, занимающийся выпуском китайских автомобилей, начнёт свою работу в мае текущего года на бывшей площадке фабрики Mercedes-Benz. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
"Мерседес" с мая начинает работать, сойдут новые автомобили китайского производства. Уверен, что по качеству, как мы с вами убедились, они ничем не уступают", — рассказал Воробьёв.
Ранее автозаводы Hyundai и Nissan в Петербурге возобновили производство под другими названиями. Теперь они будут называться "Автомобильный завод АГР" и "Автозавод Санкт-Петербург". Считается, что такая мера окажет помощь отечественным автопроизводителям.
Shutterstock / FOTODOM