Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнёт собирать китайские авто в мае

Автомобильный завод, занимающийся выпуском китайских автомобилей, начнёт свою работу в мае текущего года на бывшей площадке фабрики Mercedes-Benz. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

"Мерседес" с мая начинает работать, сойдут новые автомобили китайского производства. Уверен, что по качеству, как мы с вами убедились, они ничем не уступают", — рассказал Воробьёв.