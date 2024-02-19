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19 февраля, 16:39

Автозаводы Hyundai и Nissan в Петербурге начали работать под другими названиями

"Фонтанка": Бывшие заводы Nissan и Hyundai возобновили производство в Петербурге

В Петербурге бывшие автозаводы Hyundai и Nissan объявили о перезапуске под названиями "Автомобильный завод АГР" и "Автозавод Санкт-Петербург". Предполагается, что этот шаг поможет вернуть в строй отечественных производителей компонентов для автомобилей, которые два года назад оказались в простое, сообщает "Фонтанка".

В настоящее время руководство автозаводов налаживает связи с потенциальными коллегами. Возобновление производства позволит обеспечить высокую степень локализации при сборке машин.

На бывшем заводе Nissan в Петербурге начали выпуск авто с "будоражащим" названием
На бывшем заводе Nissan в Петербурге начали выпуск авто с "будоражащим" названием

Ранее Life.ru писал, что под контроль государства возвращён находящийся в Петербурге бывший завод Nissan, который сейчас называется "Автозавод Санкт-Петербург". По данным СМИ, смена собственника была нужна из-за необходимости ухода от санкционных рисков.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Дарья Нарыкова
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