Завод Nissan в Санкт-Петербурге вернулся в госсобственность

Под контроль государства возвращён находящийся в Северной столице бывший завод Nissan, который сейчас называется "Автозавод Санкт-Петербург". Как передаёт РБК, с соответствующим заявлением выступил вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин.

"Санкт-Петербург, который пришёл к нам в конце 2022 – в 2023 году, сейчас, насколько вы знаете, мы его обратно отдали государству. Теперь это самостоятельная единица заводская", — заявил бизнесмен на конференции аналитического агентства "Автостат".