Завод Nissan в Санкт-Петербурге вернулся в госсобственность
Переданный АвтоВАЗу завод Nissan в Санкт-Петербурге перешёл в госсобственность
Под контроль государства возвращён находящийся в Северной столице бывший завод Nissan, который сейчас называется "Автозавод Санкт-Петербург". Как передаёт РБК, с соответствующим заявлением выступил вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин.
"Санкт-Петербург, который пришёл к нам в конце 2022 – в 2023 году, сейчас, насколько вы знаете, мы его обратно отдали государству. Теперь это самостоятельная единица заводская", — заявил бизнесмен на конференции аналитического агентства "Автостат".
Журналисты сообщают, что завод вернулся в собственность подведомственного Минпромторгу института "НАМИ". Собеседники РБК утверждают, что смена собственника была нужна в связи с необходимостью ухода от санкционных рисков.
Напомним, в ноябре 2022 года Life.ru писал, что все российские активы японского автомобильного концерна Nissan перешли в собственность государства, а новым владельцем стал Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП "НАМИ". А уже в декабре того же года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что российский производитель АвтоВАЗ будет управлять петербургским заводом Nissan, активы которого ранее были переданы ФГУП "НАМИ".