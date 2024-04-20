В России новый Nissan X-Trail можно купить почти за 4 миллиона рублей

Известный россиянам по петербургской сборке кроссовер Nissan X-Trail добрался до России в новом, четвёртом поколении. До этого официально они не продавались, но некоторые дилеры и "частники" возят их, продавая минимум за 3 миллиона 670 тысяч рублей. Сейчас такой автомобиль, но китайской сборки готов привезти автосалон из Владивостока за такую же стоимость, сообщает портал "Автоновости дня".

По их информации, комплектации в объявлениях не уточняются, но даже у самого базового варианта двухцветный кожаный салон, приборная панель с крупным дисплеем, мультимедиа с тачскрином, кожаный мульти-руль, кнопка запуска двигателя и многое другое. Помимо этого, эти кроссоверы полноприводные и оснащены гибридной установкой e-Power, которая приводит автомобиль в движение электродвигателем, а 1,5-литровый 158-сильный бензиновый турбомотор выступает только в роли его генератора.

Такой же с точки зрения технического оснащения, но чуть более в "богатой" комплектации автомобиль есть в продаже в подмосковном Реутове – там его оценили в 4 миллиона 450 тысяч рублей, ещё дороже — почти за 5 миллионов можно найти в Перми.