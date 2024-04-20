В России новый Nissan X-Trail можно купить почти за 4 миллиона рублей
Новые Nissan X-Trail поступили в продажу в России по цене от 3,67 млн. рублей
В России новый Nissan X-Trail можно купить за 3,67 млн. рублей. Обложка © ТАСС / EPA / Alex Plavevski
Известный россиянам по петербургской сборке кроссовер Nissan X-Trail добрался до России в новом, четвёртом поколении. До этого официально они не продавались, но некоторые дилеры и "частники" возят их, продавая минимум за 3 миллиона 670 тысяч рублей. Сейчас такой автомобиль, но китайской сборки готов привезти автосалон из Владивостока за такую же стоимость, сообщает портал "Автоновости дня".
По их информации, комплектации в объявлениях не уточняются, но даже у самого базового варианта двухцветный кожаный салон, приборная панель с крупным дисплеем, мультимедиа с тачскрином, кожаный мульти-руль, кнопка запуска двигателя и многое другое. Помимо этого, эти кроссоверы полноприводные и оснащены гибридной установкой e-Power, которая приводит автомобиль в движение электродвигателем, а 1,5-литровый 158-сильный бензиновый турбомотор выступает только в роли его генератора.
Такой же с точки зрения технического оснащения, но чуть более в "богатой" комплектации автомобиль есть в продаже в подмосковном Реутове – там его оценили в 4 миллиона 450 тысяч рублей, ещё дороже — почти за 5 миллионов можно найти в Перми.
Ранее были названы модели авто, которые появятся на российском рынке весной. Продажи автомобилей в стране практически вернулись на докризисный уровень, а ушедшие западные марки оказались успешно заменены их китайскими конкурентами. Более того, постоянно расширяется и перечень доступных для автолюбителей моделей.