Появились фото салона нового большого кроссовера "Москвич 8"

"Москвич 8" начнут выпускать уже в этом году. Машину будут собирать по технологии полного цикла. То есть все этапы производства пройдут на заводе в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москвич 8" будут собирать по технологии полного цикла. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

"Это важный этап развития предприятия. "Москвич" — единственный автозавод в России, который после ухода европейских производителей смог добиться подобного результата. Для перехода на новый формат производства на заводе была смонтирована современная роботизированная система сварочного оборудования, сделанная для "Москвича", — говорится в сообщении градоначальника.

"Российская газета" опубликовала фото автомобиля изнутри.









По словам Собянина, кузов авто будут обрабатывать по специальной технологии. Инновация поможет дольше сохранять покрытие в условиях российского климата. Также это обеспечивает дополнительную защиту от коррозии, отметил мэр.

Кроме того, столичный градоначальник оценил работу предприятия. Собянин подчеркнул, что на заводе "Москвич" работает 114 роботов и 145 беспилотных доставщиков, но при этом создано 490 новых рабочих мест. Глава города назвал основные цели предприятия — ещё большая локализация производства и создание собственной отечественной платформы электромобиля.