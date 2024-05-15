Появились фото салона нового большого кроссовера "Москвич 8"
"Москвич 8". Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
"Москвич 8" начнут выпускать уже в этом году. Машину будут собирать по технологии полного цикла. То есть все этапы производства пройдут на заводе в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Москвич 8" будут собирать по технологии полного цикла. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
"Это важный этап развития предприятия. "Москвич" — единственный автозавод в России, который после ухода европейских производителей смог добиться подобного результата. Для перехода на новый формат производства на заводе была смонтирована современная роботизированная система сварочного оборудования, сделанная для "Москвича", — говорится в сообщении градоначальника.
"Российская газета" опубликовала фото автомобиля изнутри.
По словам Собянина, кузов авто будут обрабатывать по специальной технологии. Инновация поможет дольше сохранять покрытие в условиях российского климата. Также это обеспечивает дополнительную защиту от коррозии, отметил мэр.
Кроме того, столичный градоначальник оценил работу предприятия. Собянин подчеркнул, что на заводе "Москвич" работает 114 роботов и 145 беспилотных доставщиков, но при этом создано 490 новых рабочих мест. Глава города назвал основные цели предприятия — ещё большая локализация производства и создание собственной отечественной платформы электромобиля.
Ранее Life.ru писал, что кроссовер "Москвич 8" начнут продавать в конце года. Сотрудники автозавода заявили, что модель будет оснащена бензиновым двигателем GDI (174 л.с.) с семиступенчатой роботизированной трансмиссией, также она содержит множество технологичных опций и современных систем безопасности.