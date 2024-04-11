Кроссовер "Москвич 8" начнут продавать в конце года
Производство и старт продаж кроссовера "Москвич 8" начнутся в конце 2024 года
Автозавод "Москвич" анонсировал начало серийного выпуска и продаж нового кроссовера "Москвич 8" к концу 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в телеграм-канале.
Презентация кроссовера "Москвич 8". Видео © Telegram / Завод "Москвич"
"Это семейный семиместный кроссовер, который станет отличным выбором и для путешествий, и для деловых поездок. Дизайн новой модели отличает массивная решётка радиатора, интегрированная со светодиодной передней оптикой, и характерная линия задней светодиодной оптики вдоль всего багажника", — сказано в сообщении пресс-службы.
Сотрудники автозавода заявили, что модель будет оснащена бензиновым двигателем GDI (174 л.с.) с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, а также она содержит множество технологичных опций и современных систем безопасности.
Производство и продажи "Москвича 8" начнутся в конце 2024 года. Одновременно с выходом на рынок будет объявлена и стоимость автомобиля.
Ранее в Калуге начали серийно выпускать кроссоверы Citroen C5 Aircross. Выпуск организовала компания "Автомобильные технологии", являющаяся арендатором площадки автозавода. Старт продаж автомобилей этой модели запланирован на май.
Кадр видео Telegram / Завод "Москвич"