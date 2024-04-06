Владельцам на заметку: Названа пятёрка самых угоняемых автомобилей в России

При выборе автомобилей для угона злоумышленники оценивают множество факторов: от востребованности транспортного средства до его защищённости. Чаще всего преступники останавливаются на пяти наиболее "выгодных" для взлома моделях, рассказали в РИА "ФедералПресс" со ссылкой на автоэкспертов.

На пятом месте расположилась французская классика эконом-сегмента — Renault Logan. Бюджетный седан отличается высокой надёжностью и большим ресурсом, но не славится защищённостью. Взлом замков отнимает у угонщиков минимальное время, а запчасти востребованы на разборках. Четвёртое место досталось отечественной Lada Granta. Такой автомобиль легко продать, он известен неприхотливостью и дешевизной обслуживания.

На второй и третьей позициях разместились корейские седаны Hyundai Solaris и Kia Rio. Оба автомобиля пользуются в России большой популярностью, предлагая владельцам высокий уровень комфорта, экономичный расход и большой ресурс. Возглавляет же список японский бизнес-класс Toyota Camry. Автомобиль известен "неубиваемым" двигателем, отличной динамикой и превосходной управляемостью. У седана огромная фан-база по всему миру, а потому перепродажа такой машины в целом виде или по частям не составляет труда для угонщиков, уверены эксперты.