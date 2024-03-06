Ferrari пилота "Формулы-1" нашли спустя 28 лет после угона
В Лондоне нашли Ferrari, угнанный у пилота "Формулы-1" Бергера 28 лет назад
Найденная полицией Лондона Ferrari Testarossa. Обложка © Metropolitan Police
В Великобритании нашли красный Ferrari Testarossa, который 28 лет назад похитили у австрийского пилота "Формулы-1" Герхарда Бергера в Италии. Об этом говорится в сообщении лондонской полиции.
"Украденный Ferrari стоимостью около £350 тысяч считался пропавшим более 28 лет, прежде чем нам удалось отследить его всего за четыре дня", — сообщил руководитель расследования констебль Майк Пилбим.
Ferrari был украден в апреле 1995 года в итальянской Имоле во время Гран-при Сан-Марино. Во время соревнования в городе угнали автомобили сразу у двух гонщиков "Формулы-1". Тот, что был найден полицией, — красный Ferrari F512M, хозяином которого был Бергер.
В январе лондонским полицейским поступил отчёт от Ferrari, проверявшей автомобиль, который клиент из США купил через британского брокера в 2023 году. Проверка показала, что машина числится в угоне. Расследование ситуации позволило узнать, что винтажный спорткар попал в Японию после кражи, а в Великобритании оказался в конце 2023 года.
Сейчас Ferrari передан полиции Лондона, чтобы авто не вывезли из страны. О судьбе второго спорткара, похищенного в 1995 году, ничего не известно.
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