Ferrari пилота "Формулы-1" нашли спустя 28 лет после угона

В Великобритании нашли красный Ferrari Testarossa, который 28 лет назад похитили у австрийского пилота "Формулы-1" Герхарда Бергера в Италии. Об этом говорится в сообщении лондонской полиции.





"Украденный Ferrari стоимостью около £350 тысяч считался пропавшим более 28 лет, прежде чем нам удалось отследить его всего за четыре дня", — сообщил руководитель расследования констебль Майк Пилбим.

Ferrari был украден в апреле 1995 года в итальянской Имоле во время Гран-при Сан-Марино. Во время соревнования в городе угнали автомобили сразу у двух гонщиков "Формулы-1". Тот, что был найден полицией, — красный Ferrari F512M, хозяином которого был Бергер.

В январе лондонским полицейским поступил отчёт от Ferrari, проверявшей автомобиль, который клиент из США купил через британского брокера в 2023 году. Проверка показала, что машина числится в угоне. Расследование ситуации позволило узнать, что винтажный спорткар попал в Японию после кражи, а в Великобритании оказался в конце 2023 года.

Сейчас Ferrari передан полиции Лондона, чтобы авто не вывезли из страны. О судьбе второго спорткара, похищенного в 1995 году, ничего не известно.