Партию люксовых авто на ₽200 млн задержали таможенники в Ставропольском крае

Сотрудники таможни Минеральных Вод задержали девять новых автомобилей Mercedes, Lexus и Toyota у села Ульяновка в Ставропольском крае. В процедуре перевозки люксовых машин было выявлено нарушение, общую стоимость "груза" оценили в 200 миллионов рублей, сообщили Life.ru в таможенной службе.

Таможенники выяснили, что ввоз автомобилей на территорию РФ был осуществлён из Грузии через Верхний Ларс. Конечным пунктом таможенного транзита была указана Киргизия, однако уже после пересечения российской границы иномарки погрузили на автовозы и отдали под управления водителей, которые не значились в соответствующих документах. Выяснилось, что партию хотели доставить в Москву и перепродать.







За нарушение правил таможенного транзита заведены дела в отношении пяти декларантов. Девять дел об административных правонарушениях возбуждены по части 1 статьи 16.9 КоАП РФ (недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа) и девять по части 2 статьи 16.13 КоАП РФ (совершение грузовых или иных операций с товарами, находящимися под таможенным контролем, без разрешения или уведомления таможенного органа).