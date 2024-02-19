Чемодан с сотнями человеческих "эмбрионов" пыталась ввезти иностранка в Россию

В Ивангороде Ленинградской области таможенники обнаружили в чемодане приезжей из Эстонии необычный груз. Просвечивая сумку, сотрудники заметили 200 моделей эмбрионов.

На таможне в Ленобласти у приезжей из Эстонии нашли 200 моделей эмбрионов в сумке. Фото © Telegram / ФТС России

Увидев на экране зародышей, они тут же начали досмотр и нашли несколько пакетов с сотнями пластмассовых муляжей. По данным ФТС, изделия были произведены в немецком Эстрингене.

"Их пыталась пронести в Россию в чемодане женщина без гражданства, постоянно проживающая в Эстонии. Таможенники признали партию коммерческой, в таком случае её нужно было задекларировать. Модели выполнены из пластика, на них нанесена надпись: "Не игрушка!", — отметили в ведомстве.

Женщина подчеркнула, что ничего преступного совершать не планировала, а лишь выполняла просьбу "третьих лиц". Несмотря на это, на иностранку завели дело по административной статье "Недекларирование товаров".