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19 февраля, 09:28

Чемодан с сотнями человеческих "эмбрионов" пыталась ввезти иностранка в Россию

ФТС: На таможне в Ленобласти у приезжей из Эстонии нашли 200 моделей эмбрионов

На таможне в Ленобласти у приезжей из Эстонии нашли 200 моделей эмбрионов в сумке. Обложка © Telegram / ФТС России

На таможне в Ленобласти у приезжей из Эстонии нашли 200 моделей эмбрионов в сумке. Обложка © Telegram / ФТС России

В Ивангороде Ленинградской области таможенники обнаружили в чемодане приезжей из Эстонии необычный груз. Просвечивая сумку, сотрудники заметили 200 моделей эмбрионов.

На таможне в Ленобласти у приезжей из Эстонии нашли 200 моделей эмбрионов в сумке. Фото © Telegram / ФТС России

На таможне в Ленобласти у приезжей из Эстонии нашли 200 моделей эмбрионов в сумке. Фото © Telegram / ФТС России

Увидев на экране зародышей, они тут же начали досмотр и нашли несколько пакетов с сотнями пластмассовых муляжей. По данным ФТС, изделия были произведены в немецком Эстрингене.

"Их пыталась пронести в Россию в чемодане женщина без гражданства, постоянно проживающая в Эстонии. Таможенники признали партию коммерческой, в таком случае её нужно было задекларировать. Модели выполнены из пластика, на них нанесена надпись: "Не игрушка!", — отметили в ведомстве.

Женщина подчеркнула, что ничего преступного совершать не планировала, а лишь выполняла просьбу "третьих лиц". Несмотря на это, на иностранку завели дело по административной статье "Недекларирование товаров".

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Ранее Life.ru писал, что дагестанские таможенники обнаружили около 70 килограммов лекарств у прилетевшего из Турции россиянина. Сотрудники нашли десятки упаковок препаратов, в частности от головной боли, аллергии и простуды.

Никита Осипов
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