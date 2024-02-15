Таможенники нашли почти 70 кг лекарств у прилетевшего из Стамбула россиянина

Дагестанские таможенники обнаружили почти 70 килограммов лекарств у прилетевшего из Стамбула россиянина. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС). 26-летнего пассажира остановили для досмотра в зелёном коридоре аэропорта Махачкалы. При сканировании трёх его чемоданов инспекторы выявили десятки упаковок препаратов турецкого производства, в том числе от головной боли, аллергии и простуды.

"Объёмы ввозимой продукции свидетельствуют о том, что это не товары для личного пользования, а коммерческая партия. В таком случае лекарства подлежат обязательному декларированию с уплатой таможенных платежей", — прокомментировали в ведомстве.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).