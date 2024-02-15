Регион

Уведомления отключены

15 февраля, 08:45

Таможенники нашли почти 70 кг лекарств у прилетевшего из Стамбула россиянина

ФТС: В Махачкале у прилетевшего из Турции пассажира нашли три чемодана лекарств

Дагестанские таможенники обнаружили 69 кг лекарств у прилетевшего из Стамбула россиянина. Фото © Пресс-служба ФТС

Дагестанские таможенники обнаружили 69 кг лекарств у прилетевшего из Стамбула россиянина. Фото © Пресс-служба ФТС

Дагестанские таможенники обнаружили почти 70 килограммов лекарств у прилетевшего из Стамбула россиянина. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС). 26-летнего пассажира остановили для досмотра в зелёном коридоре аэропорта Махачкалы. При сканировании трёх его чемоданов инспекторы выявили десятки упаковок препаратов турецкого производства, в том числе от головной боли, аллергии и простуды.

"Объёмы ввозимой продукции свидетельствуют о том, что это не товары для личного пользования, а коммерческая партия. В таком случае лекарства подлежат обязательному декларированию с уплатой таможенных платежей", прокомментировали в ведомстве.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

Путин попросил учёного развеять суеверия о преимуществах иностранных препаратов
Путин попросил учёного развеять суеверия о преимуществах иностранных препаратов

Ранее Life.ru сообщал, как российские таможенники нашли у туриста из Германии мармеладных мишек с каннабисом. Гражданин ФРГ прибыл в гости к подруге, но теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Марина Калегина
  • Новости
  • ФТС России
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров