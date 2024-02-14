Путин попросил учёного развеять суеверия о преимуществах иностранных препаратов
Многие жители России считают иностранные лекарства лучше отечественных аналогов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий. Лидер РФ обратился к директору Московского клинического научно-практического центра им. А.С. Логинова Игорю Хатькову с вопросом, справедливо ли такое суждение.
Хатьков отметил, что эффективность отечественных препаратов сопоставима с импортными лекарствами. Специалист выразил уверенность, что в настоящее время в России производят хорошие препараты.
"Что нам нужно "фарму" развивать — это понятно. Мы так и делаем. Это и нужно, и полезно, и очень бизнес-ориентированная отрасль. Прибыль там приличная. Она хорошо развивается", — указал российский лидер.
Кроме того, Путин в ходе Форума будущих технологий заявил, что в прошлом году в России было зарегистрировано 530 новых препаратов отечественного производства. По словам лидера РФ, у страны уже есть весомые достижения в этой области, но необходимо продолжать работу.
Life.ru / Павел Баранов