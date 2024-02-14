Путин попросил учёного развеять суеверия о преимуществах иностранных препаратов

Многие жители России считают иностранные лекарства лучше отечественных аналогов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий. Лидер РФ обратился к директору Московского клинического научно-практического центра им. А.С. Логинова Игорю Хатькову с вопросом, справедливо ли такое суждение.

Хатьков отметил, что эффективность отечественных препаратов сопоставима с импортными лекарствами. Специалист выразил уверенность, что в настоящее время в России производят хорошие препараты.

"Что нам нужно "фарму" развивать — это понятно. Мы так и делаем. Это и нужно, и полезно, и очень бизнес-ориентированная отрасль. Прибыль там приличная. Она хорошо развивается", — указал российский лидер.