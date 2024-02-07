В Крыму таможня передала государству конфискованный Bentley, принадлежавший гражданину США

Как рассказали в ведомстве, автомобиль 1990 года выпуска американец ввёз в Россию из штата Массачусетс ещё в 2015 году. Согласно таможенной процедуре, машину необходимо было вывезти в течение года либо же поместить под иную процедуру (к примеру, выпуск для внутреннего потребления), чего владелец не сделал. По данным таможенников, он уехал из России, оставив Bentley доверенному лицу в Крыму. В результате этого образовалась задолженность по таможенным платежам.