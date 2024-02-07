В Крыму таможня передала государству конфискованный Bentley, принадлежавший гражданину США
В Крыму национализировали раритетный Bentley, принадлежавший гражданину США
В Крыму национализировали раритетный Bentley, принадлежавший гражданину США. Обложка © Telegram / ФТС России | ProТаможню
В Крыму национализировали раритетный автомобиль Bentley Turbo R, принадлежавший гражданину США. Транспортное средство таможенники передали в доход государства, сообщили Life.ru в пресс-службе ФТС России.
Как рассказали в ведомстве, автомобиль 1990 года выпуска американец ввёз в Россию из штата Массачусетс ещё в 2015 году. Согласно таможенной процедуре, машину необходимо было вывезти в течение года либо же поместить под иную процедуру (к примеру, выпуск для внутреннего потребления), чего владелец не сделал. По данным таможенников, он уехал из России, оставив Bentley доверенному лицу в Крыму. В результате этого образовалась задолженность по таможенным платежам.
"Сумма задолженности по подлежащим уплате таможенным платежам и пеням составила 4,6 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
В Крыму национализировали раритетный Bentley, принадлежавший гражданину США. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню
В Крыму национализировали раритетный Bentley, принадлежавший гражданину США. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню
В конечном счёте автомобиль был найден и задержан таможенниками. Машину конфисковали, а затем передали по решению суда в доход государства.
Ранее Life.ru сообщал, что таможенники задержали в Шереметьево членов ОПГ с контрабандой драгоценностей на сумму 23 миллиона рублей. В отношении всех причастных возбуждено уголовное дело. Двое фигурантов взяты под стражу, ещё один — под домашним арестом.