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11 декабря, 09:24

Таможенники задержали в Шереметьево членов ОПГ с контрабандой драгоценностей

<p>Драгоценности, обнаруженные у задержанного участника ОПГ. Обложка © ФТС России</p>

Драгоценности, обнаруженные у задержанного участника ОПГ. Обложка © ФТС России

Таможенники задержали в аэропорту Шереметьево 34-летнего участника ОПГ, который занимался перевозкой контрабанды драгоценностей из-за рубежа для их перепродажи на внутреннем рынке страны. Об этом Лайфу сообщили в ФТС России.

  • Драгоценности, обнаруженные у задержанного участника ОПГ. Обложка © ФТС России
    Драгоценности, обнаруженные у задержанного участника ОПГ. Обложка © ФТС России
  • Драгоценности, обнаруженные у задержанного участника ОПГ. Обложка © ФТС России
    Драгоценности, обнаруженные у задержанного участника ОПГ. Обложка © ФТС России

Драгоценности, обнаруженные у задержанного участника ОПГ. Обложка © ФТС России

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По информации оперативников, мужчина прибыл рейсом Дубай – Москва. В его багаже были обнаружены сокрытые от таможенного контроля ювелирные изделия на сумму 23 миллиона рублей. Всего шесть пар серёг, семь колье, три кольца, три браслета и две цепочки с подвесками.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны и другие участники преступной группы — организатор, 53-летняя россиянка, и её сообщник, 37-летний гражданин Казахстана. По месту проживания задержанных проведены обыски. Правоохранители изъяли предметы, документы и электронные носители информации.

В настоящее время в отношении участников ОПГ возбуждено уголовное дело. Двое фигурантов взяты под стражу, ещё один — под домашним арестом.

Чересчур эпичная погоня со стрельбой раскрыла целую ОПГ с покрывавшими её полицейскими

Чересчур эпичная погоня со стрельбой раскрыла целую ОПГ с покрывавшими её полицейскими

Ранее Лайф писал, что глава МВД Турции сообщил о задержании одного из лидеров российской ОПГ Амирова. В министерстве отметили, что Интерпол разыскивал его по синему бюллетеню в связи с обвинением в мошенничестве.

Ян Поланин
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