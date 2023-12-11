Таможенники задержали в Шереметьево членов ОПГ с контрабандой драгоценностей

Таможенники задержали в аэропорту Шереметьево 34-летнего участника ОПГ, который занимался перевозкой контрабанды драгоценностей из-за рубежа для их перепродажи на внутреннем рынке страны. Об этом Лайфу сообщили в ФТС России.





По информации оперативников, мужчина прибыл рейсом Дубай – Москва. В его багаже были обнаружены сокрытые от таможенного контроля ювелирные изделия на сумму 23 миллиона рублей. Всего шесть пар серёг, семь колье, три кольца, три браслета и две цепочки с подвесками.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны и другие участники преступной группы — организатор, 53-летняя россиянка, и её сообщник, 37-летний гражданин Казахстана. По месту проживания задержанных проведены обыски. Правоохранители изъяли предметы, документы и электронные носители информации.

В настоящее время в отношении участников ОПГ возбуждено уголовное дело. Двое фигурантов взяты под стражу, ещё один — под домашним арестом.