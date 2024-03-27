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27 марта, 19:03

В Калуге началась серийная сборка кроссоверов Citroen C5 Aircross

Губернатор Шапша: В Калуге начался выпуск кроссоверов Citroen C5 Aircross

Серийное производство кроссоверов Citroen C5 Aircross стартовало на "ПСМА Рус" в Калужской области. Выпуск организован компанией "Автомобильные технологии", которая арендует площадку автозавода, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

На калужском заводе стартовало серийное производство Citroen C5 Aircross. Видео © Telegram / Владислав Шапша

"Задачи по перезапуску калужского автокластера последовательно решаем. С Правительством РФ, Минпромторгом, новыми инвесторами ведём большую работу, чтобы реализовать все планы. И это касается не только трех грандов нашего автопрома, но и производителей комплектующих. Заказов от российской автомобильной промышленности много", — написал Шапша в телеграм-канале.

Старт продаж новой модели запланирован на май, но забронировать автомобиль можно уже в апреле. Автомобиль пока представлен в единственной комплектации Feel — с мощностью мотора 175 лошадиных сил и восьмиступенчатой коробкой-автомат. Как сообщает Auto.ru, минимальная цена — 4 299 000 рублей. На кроссовер российского производства будет действовать официальная гарантия три года или 100 тысяч километров пробега.

На калужском заводе стартовало серийное производство Citroen C5 Aircross. Фото © ООО "Автомобильные технологии"

На калужском заводе стартовало серийное производство Citroen C5 Aircross. Фото © ООО "Автомобильные технологии"

Ранее Life.ru сообщал, что Citroen C5 Aircross был включён в список отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В перечень тогда также добавили китайские авто BAIC, Kaiyi и SWM — их с 2023 года собирают на калининградском "Автоторе".

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Telegram / Владислав Шапша

Наталья Исакова
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